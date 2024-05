Igaühe peale koer ei haugu! Miks ta mõne inimese välja valib?

Mõnede teooriate kohaselt haugub koer nende inimeste peale, keda tunnetab hirmul olevat. Loomaarst Felipe Vázquez Montono ütleb, et inimesed, kes koeri kardavad, eritavad spetsiaalset lõhna. „Hirmuolukorras vallandub stressihormoon, mis annab kehale erilise lõhna. Teiste inimeste jaoks on see tajumatu, koera jaoks mitte - tema haistmine on sedavõrd terav,“ selgitab ta.