Vägisi armsaks ei saa! Kassikoolitaja selgitab, miks peale sunnitud pai kiisu tigedaks muudab

Võib ka juhtuda, et alguses paimaias olnud kiisu ühel hetkel omanikule küünte ja hammastega kätte kargab. „Võibki olla, et ta alguses tahtis pai, aga siis see pai muudkui jätkus ja jätkus ning kass andis tegelikult ammu märku, et aeg on lõpetada, kuid seda lihtsalt ei võetud kuulda. Kui inimene harjutabki kassile selle selgeks, et ta märkab ainult neid signaale, kui kass konkreetselt hammustab, siis võib see ilmuma hakata ka enne muid hoiatussignaale. Kass on harjunud, et inimene nagunii muid signaale tähele ei pane ja nii-öelda viisakat juttu ei mõista,“ rääkis Kiiroja.