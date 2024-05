Kass ajab koduse valvesüsteemi pidevalt häiresse? Turvasüsteemide spetsialist õpetab valehäireid vältima

Koduloomad on väga aktiivsed. Näiteks kassid ronivad kodus ringi, kaasa arvatud kapi otsa ning muudesse kõrgematesse kohtadesse. Nii võivad nad hõlpsalt liikuda valvesüsteemide andurite ja kaamerate vaatevälja. Mida teha, et sarnastes olukordades ei tekitaks koduloomad valehäireid ning maja või korteri omanik ei peaks kodust eemal viibides muretsema valehäirete pärast, mida põhjustavad pere lemmikud? Foruse turvasüsteemide spetsialist Jarno Dikker annab nõu.

Koduvalvesüsteem sisaldab erinevaid andureid, kaasa arvatud loomaandureid. Need on spetsiaalsed andurid, mis on mõeldud just loomaomanikele. Andurid ei reageeri looma liikumisele. „Tööpõhimõtte seisneb lihtsalt öeldes selles, et andur ei saada välja signaali, kui selle lähedalt möödub väike objekt ehk andur tuvastab, kui suure objektiga on tegemist ning kuidas ta liigub,“ selgitab Dikker.

Kui kodus on robottolmuimeja, võrdub see Dikkeri sõnul koduvalvesüsteemis sisuliselt väiksema koduloomaga – tolmuimeja on samuti liikuv objekt ning võib põhjustada valehäireid. Robottolmuimejaga majapidamised saavad kasutada valehäirete vältimiseks samuti loomaandureid. Küll aga näeb Forus oma praktikas, et robottolmuimejatega on vähem muresid ja valehäireid kui loomadega, sest need liiguvad kindlat trajektoori.

Kui kodus on moodne valvesüsteem, annab see võimaluse mobiiliäpist kodus toimuvat jälgida. Seega on loomaomanike jaoks sellel lisaks veel teine kasutegur. Kui kodus on kaameraga andur, saab läbi äpi jälgida, mis kodus toimub ja mida lemmikloom parasjagu teeb.