Nelja kõrvaga mutantkass sulatab sotsiaalmeedias südameid

„Mulle helistati, et ühest kolooniast päästeti 14 kassipoega. Kui läksin uutele kassipoegadele järele, öeldi mulle, et seal on pisike nelja kõrvaga kassipoeg,“ meenutas Komanduri esmakohtumist oma lemmikloomaga. „Ma polnud kunagi nelja kõrvaga kassist kuulnud ega teadnud, et selline mutatsioon võimalik on.“

Tegemist ongi haruldase kõrvalekaldega. 1957. aastal ajakirjas Journal of Heredity läbi viidud uuringu kohaselt leidsid teadlased, et neljakõrvaline geen on haruldane retsessiivne geen. Kui kaks kassi, kes kannavad retsessiivset geeni, kuid kellel seda ei esine, sigivad, on neil vaid 50% tõenäosus saada järglane, kellel on neli kõrva.