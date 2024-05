Poegimine takerdub: millal peaks tiine loomaga kliinikust abi otsima ja millal vajab ta keisrilõiget?

Eesti maaülikooli väikeloomakliinikusse jõuavad esmaabi korras vastuvõtule koerad ja kassid, kes on esmapoegijad ega saa sellega hakkama või on poegimisraskus tingitud millestki muust, näiteks poegade valest asetusest sünnitusteedes. Sellisel juhul vajab loom kiiremas korras keisrilõikust.

-Kui on näha, et toimuvad tugevad regulaarsed väitused, kuid kutsikas/kassipoeg ei sünni poole tunni jooksul.

Teiseks probleemiks, millega lõpptiined või imetavad emased loomad meie juurde satuvad, on eklampsia ehk hüpokaltseemia - kaltsiumipuudus, mis tavaliselt võib esineda imetamisperioodi ajal, aga on ka erandjuhte, mil see võib tekkida ka enne poegimist ja selle ajal.

Ka juba kodus sündinud kutsikate ja kassipoegadega pöördutakse meie juurde esmaabi vastuvõtule - näiteks on mureks, et loomalapsed ei taha süüa või ema ei võta neid omaks ja ei taha anda neile süüa, nad on seetõttu muutunud loiuks, temperatuur on madal. Sellises seisus kutsikad ja kassipojad vajavad kindlasti glükoositaseme monitoorimist, soojendamist ja võimalusel sundsöötmist.