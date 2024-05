Koerakasvataja kahtlustab puugihaigust: koer hääbus päevadega, surmasüsti tuli teha kaks korda

Katariina (nimi allika palvel muudetud, kuid toimetusele teada) on koeri kasvatanud 15 aastat ja vaktsineerinud puukide vastu korralikult nii ennast kui oma poega. Tema koerad on kandnud puugivastaseid rihmasid ja saanud lisaks turjale manustatavaid tilkasid, mis aga puuke eemal hoida ei suutnud. „Ma pole veterinaar, aga ma oskan näha koerte käitumist, mul on kogemus ja hea instinkt mõistmaks, mis minu koeraga toimub. Me elame minu kogemuste järgi ülevoolavas puukide keskkonnas- Pärnumaal,“ täpsustab ta.