TAHAKS KOJU | Erilise ninaga Mummi Mama pakub lohutust ja aitab maiustada

Mummi Mama on armas kassineiu, kes on nagu triibik ja ei ole ka ning kes on nagu musta-valgekirju ja nagu ei ole ka. Kindel on see, et ta on mõnusalt karvane ja sõbralik. Eriliseks teeb ta kindlasti tema nina, kuigi ninakas ta pole. On hoopis seda nägu, nagu oleks ninapidi milleski mõnusas maiuses olnud ja mõnuleb selles mälestuses siiani.