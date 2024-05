Kas sinu Euroopa parlamenti valitav kandidaat seisab tulevikus loomaõiguste eest? Otsusta ise!

Aasta alguses andis Loomus koostöös Eurogroup for Animalsiga välja ka 13 soovitust kõikidele kandideerijatele. Soovitustes on puudutatud nii loomade õigusi, pidamistingimusi, jahti jms. Kõik soovitused said saadetud ka erakondadele, et neil oleks võimalus neid soovitusi arvestada.

Täname sotsiaaldemokraate põhjaliku programmi ja Loomuse soovitustega arvestamise eest. Programmis lubatakse:

“Toetame loomade heaolu arvestavate seaduste väljatöötamist, sh loomade aretamisel ja kasvatamisel, transportimisel ja teaduses kasutamisel.”

“Peame oluliseks põllumajandusloomade heaolu edendamist.”

“Seisame selle eest, et Euroopa Liitu toodavad tooted vastaksid Euroopa Liidus kehtivatele reeglitele.”

“Kaalume lemmikloomadena peetavate eksootiliste loomade ja metsloomade positiivse nimekirja koostamist.” - ( MTÜ Loomus : Siinkohal võiks kaalumise asemel võtta plaani koostamine.)

“Toetame karusloomafarmide keelustamist Euroopa Liidus ja neist farmidest pärinevate toodete müügi lõpetamist.”

“Kaitseme lemmikloomi sellega, et karmistame lemmikloomade pidamist käsitlevaid seadusi ja suurendame inimeste teadlikkust, et paremini kaitsta loomi inimtegevuse halbade või kahjulike mõjude eest, sh muudame kohustuslikuks koerte-kasside kiibistamise ja vaktsineerimise ning andmete lemmikloomaregistrisse kandmise, hulkuvate loomade steriliseerimise/kastreerimise, tagame parema kontrolli ja järelevalve aretuste üle, et lõpetada koerte ja kasside paljundamisvabrikud.”

MTÜ Loomus: Lisaks toome välja, et sotsiaaldemokraadid toetavad jätkusuutlikku ja konkurentsivõimelist Eesti kalandussektorit, aga on siiski välja jätnud kalade heaolu parandamise. Kalad on siiani loomakaitsest suurest välja jäänud ning seda tuleks muuta.