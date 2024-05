Homne loomaaia binturongipäev toimub peakangelase surmast hoolimata

Külastajate ees vihmametsa ekspositsiooniaedikus on vähemalt üks täiskasvanud binturongidest. Poega taga otsiva ema mure leevendamiseks proovitakse paari ka uuesti kokku lasta.

Kell 11.00 -14.00 ootab loomaaed kõiki huvilisi osalema võtma binturongi tutvustavast huviprogrammist Kagu-Aasia vihmametsa ekspositsioonis. Täpsema vastuse saab küsimus: kes on see lühikeste jalgade ja pika haardsabaga väike kiskja, kes jumaldab puuvilju ning kelle piss lõhnab nagu popcorn? See ongi binturong ehk rahvasuus toreda nimega karukass!