Kui kurb hetk on käes: tuhastamine aitab karvase sõbra kaotust leevendada

„Kremeerimine on keskkonnasõbralikum ja leinajale ka psühholoogiliselt kergem matmisviis,“ arvas Kadrioru pargi kalmistute osakonna juhataja Heiki Kask, kelle sõnul krematooriumi töötajad teevad kõik, et lemmiku kaotanud inimest leinaprotsessis abistada: „Krematooriumi töötajad nõustavad ja abistavad edaspidiste toimingute läbiviimisel. Krematooriumi meeskond koosneb asjatundlikest spetsialistidest, kes mõistavad leinajate raskusi ja pakuvad neile mõistvat suhtumist ja tuge sellel raskel leinaajal. Neil on kogemusi ja oskusi, et tagada, et protseduurid toimuksid sujuvalt ja et iga lemmiku viimane teekond oleks täidetud lugupidamise ja hoolega.“