Enamik Eesti puuke kannab mingit haigust. Loomaarst Tiina Toomet selgitab, milliseid tõbesid nad lemmikutele levitavad

Kuna puugihammustus on esmalt valutu, siis ei pööra loomad sellele tähelepanu ega hakka kohe puuke välja kratsima. Puugihammustuste kaudu pääsevad haigustekitajad aga looma organismi. Mida kauem on puuk looma ihu külge kinnitunud, seda suurem on näiteks borrelioosi edasikandumise võimalus ja entsefaliiti haigestumine võib lõppeda koguni surmaga, selgitab loomaarst Tiina Toomet.