Käisid möödunud sajandil Tallinna loomaaias? Jaga oma mälestusi teistega!

Ilmselt ei ole palju perekondi, kes poleks vähemalt korra sattunud Tallinna loomaaeda ja külastustest on jäänud igaühele mitmeid toredaid mälestusi, mis on jäädvustatud ka läbi kaamerasilma. Sel aastal tähistab loomaaed 85. juubelit ja tähistamaks väärikat tähtpäeva soovime teha tagasivaate minevikku ja koguda ilusaid mälestusi loomaaia külastustest fotode näol. Kogutud piltidest koostame ka püsinäituse ja toome rõõmuküllased hetked taas päevavalgele.

Tallinna loomaaia direktoril Kaupo Heinmal on ka jagada enda mälestusi loomaaia külastusest: „Enne loomaaia direktoriks asumist külastasin loomaaeda päris mitmel korral. Mäletan, kui nooremana käisin ühel Aleksei Turovski ekskursioonil ja toona ei suutnud ma loomaaia suurust kuidagi hoomata. Liikusime ühe looma juurest teise juurde, kus Aleksei rääkis pikalt erinevatest liikidest ja järsku olime loomaaia teises otsas, kust ise tagasi Põhjaväravasse poleks ma osanud minna. Mäletan ka külastust, mil ma alpinaariumini ei jõudnudki, kuna arvasin, et eesolev mägi ongi kogu ekspositsioon ega taibanud mäetagust ala uudistama minna. Nüüd on Alpinaarium külastusaladest üks mu lemmikuid ja loomaaed tervikuna näeb hoopis teistsugune välja. Aastate jooksul olen teinud oma külastustest mitmeid fotosid ja usun, et aja jooksul on paljudel külastajatel kogunud samuti pilte ja toredaid lugusid, mida meiega jagada“.