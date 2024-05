Paastupäevad ja platooniline suhe: staartiiger Pootsman kimab koos sõbrannaga peatselt Eesti poole

Pootsmani kutsikaid on sündinud nii Tšehhi Zlín-Lešná kui Itaalia Parco Natura Viva loomaaedades. 2018. aastal Euroopa turneed alustanud kuulsal tiigriisandal on nüüd aeg koju Tallinna tagasi pöörduda. Siin saavad tema kaaslasteks lisaks Danutale ka Aleksander ja Ohana - üks Helsingist, teine Šotimaalt. Kui kõik sujub, jõuavad Pootsman ja Danuta kohale 10.juunil. Alguses jäävad tiigrid siseruumidesse karantiini ning kui see aeg läbi saab, hakkavad tasapisi väljas käima.