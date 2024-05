INTERVJUU | Tallinna loomaaia direktor Kaupo Heinma: loomad on head kuulajad, neilt on üldse palju õppida

Te olete nüüd neli kuud ametis olnud. Kuidas sisse elamine on sujunud, arvestades, et te tulete veidi teistsuguselt alalt?

Kõige keerulisem oli esimene nädal, siis oli see infovoog, mis peale tuli, ikkagi väga suur. Asju lihtsalt oli väga palju – maa-ala on suur, 87 hektarit, 13 kilomeetrit teid, mida autoga sõita ja rohkem veel neid, mis on jalgsi läbitavad. Meil on loomad, inimesed, hooned, taimed, masinad. Selle kõigega tuli ennast kiiresti kurssi viia. Sealt edasi hakkasin enda jaoks süsteemi looma ja nüüd tunnen ennast juba päris koduselt.