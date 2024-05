TAHAKS KOJU | Varvassokkidega Maša nakatab mängulustiga

Noor rõõmsameelne ja mänguhimuline Maša on suuremat kasvu musta kasuka ja valgete varvassokkidega koeratüdruk.

Maša on elav, liikuv ja jõuline, ta armastab väga joosta. Ta on ka tugev ja toimekas. Rihmas liikumist peab ta veel harjutama, sest uudishimu ja energilisus sunnivad teda omatahtsi edasi kiirustama sinna, kuhu nina viib.

Maša on ühtviisi sõbralik nii inimeste kui ka teiste koertega, peaasi, et mängida ja seltsida saaks. Ta unistab sõbrast, kes ta pikkadele jalutuskäikudele viiks ning kellel oleks kodus ja aias tema jaoks ruumi, nii et elurõõmul ja mängumöllul saaks lennata lasta.