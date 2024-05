Sinu uus sugulane! Harkivi pommirahe alt Eestisse sattunud koerpagulane leidis Eurovisionilt venna

See koer on kahtlaselt tuttava näoga, möönis kaheaastase korgi Mila perenaine Anna Plukk, kui märkas mõne päeva eest Instagramis Läti eurolauliku Donsi videot tolle koerast. Väikese uurimistöö tulemusena selguski, et klipis esitletud Romy on Mila vend. Mõlemad koerad pääsesid kahe aasta eest Ukrainast Harkivist otse pommirahe alt.