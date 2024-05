Koroona, mähkmed ja läbipaistvad luud: nooruke kass õpib elu jooksul juba kolmandat korda kõndima

Möödunud aasta novembris kadusid kassi tagumised käpad uuesti alt, põhjuseks kaltsiumipuudus . „Läksime loomaarsti juurde, talle tehti rötngen ja südameuuringud ja muud analüüsid. Röntgenipildist saime teada, et tagumised luud on täiesti läbipaistvad. Saime rohud peale ja talle luudesse kaltsiumi tagasi,“ räägib Oliver, kelle sõnul osutus kaltsiumipuuduse põhjuseks kiisu söödav toortoit. Krõbinatest oli Odin paraku keeldunud algusest peale. Peremehe sõnul käis ta neid ainult nuusutamas.

„Toortoidus on palju fosforit, aga fosfor viib kehast kaltsiumi välja,“ teab peremees nüüd. Õnneks on ta kassi jaoks viimaks leidnud sobivad krõbinad ja Odin harjub tasapisi neid sööma.

Et kass uuesti kõndima õpiks, tuli tal käia taastusravis, kus omanikule näidati ette harjutused, mida loomaga järjepidevalt teha tuleb. Paraku jääb taastusravi vähemalt kuuks ajaks katki: nädal tagasi murdis Odin tagumise parema käpa. „Enne luumurdu ta täiesti üritas oma tagumisi käppasid kasutada, et end püsti hoida ja liikuda, aga mitte päris nii nagu täiesti terve kass,“ kirjeldab Oliver, kelle sõnul saadi kassi kaltsiumitase just korda. Seetõttu ongi arusaamatu, mis tema käpaga juhtus.