Aita leida jõhkardist omanik! Peremees jättis sureva koera Võsu bussipeatusesse ja lahkus

Teisipäeval, 14. mail sisenes kell 7.35 Rakverest väljuvale Hansaliinide bussile Sikkani peatusest umbes 40-50 -aastane mees koos koeraga. Pealtnägija juhuslikult tehtud videost selgub, et mees kandis nokamütsi ja seljakotti. Võsu bussipeatuses väljudes võttis ta koeralt jalutusrihma kaelast ja lahkus, jättes looma tolle jaoks tundmatusse kohta.

„See vanur vaatas ja ootas 24 tundi iga bussi, et sina talle järele läheksid. Ta usaldas sind!“ ei varja oma nördimust MTÜ Aita Mind Koju perenaine Irmeli Grönberg, kelle hoole alla eakas koer põgusaks ajaks sattus. Kuna Grönbergil kulus oma Kilingi-Nõmmel asuvast varjupaigast Võsule sõitmiseks mitu tundi, hoidis koeral seni silma peal juhuslik inimene, kes koera leidis - toimetas ta päikese eest varju ja pakkus vett.

Leidlooma tervislik seisund osutus Grönbergi saabumisel nii kehvaks, et ta kiirustas kohe koeraga Tallinna loomade kiirabisse. Paraku leidsid tohtrid, et umbes 13-aastast koera päästa ei õnnestugi. „Maos ja kopsus kasvajad, kõhus vabaõhk, soolestik liiva ja kruusa täis, alumised hambad pooleks ja olematud. Käppadel nahk katki,“ loetles Grönberg. „Kahjuks tuli tal minna lasta.“

MTÜ perenaine pole aga loobunud koera omaniku otsimisest, seda enam, et eutanaasia eest pidi tasuma tema. Ta on püüdnud leida kohalikke inimesi, kes koera ära tunneksid ja ta peremeheni juhataksid. Olemasoleva info kohaselt on põhjust teda seostada Võsu lähedal asuva Sikkani kandiga, kuid kõigil, kes vähegi koera päritolu ja tema peremeest teavad, palutakse helistada telefonile 58036095 või jätta sõnum MTÜ Aita Mind Koju Facebooki.