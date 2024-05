Tere tulemast, Snoopi! Eesti kagupiiri hakkab valvama imearmas käpapatrull

Koos koerajuhi Martiniga suundub see pisike koeratirts nüüd kagupiirile, kus hakkab koos teiste kordoni piirikoertega valvama Eesti piiri.

Vaatamata oma suurusele on kutsikal julgust küll ja veel, et uude ametisse astuda. Juba peatselt hakkavad nad koos Martiniga käima teenistuskoerte põhikursusel, et teenistuskoera töö käppa saada.