SARVE TALU LOOMAD | Ajalehepoisist miljonäriks! Kuumas õlis praadimise asemel ravib Tails nüüd inimeste hingesid

Sarve talu loomaaias Võru-taguses metsas ei saa üle ega ümber koertest – nii kaudses kui otseses mõttes. Loomaaias elab neli koera, kellest kolm on n-ö teise ringi koerad, neist üks sõna otseses mõttes surmast päästetud.

Sarve talu loomaaia neljast koerast kaks on karjavalvekoerad, pürenee mäestikukoerad, kelle kohta on tore ütlemine – leebed hundimurdjad. Pürridest sootuks erinev on aga meie kolmas koer, väike pime hiina harjaskoer Richie.