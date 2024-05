Linnapeakandidaat, rahavaras ja leiutaja: 12 uskumatut fakti, millega kassid on ajalukku läinud

Kass ehk kodukass on kaslaste sugukonna kassi perekonda kuuluv väike vurruline kiskja, kaslaste hulgas ainus koduloom. Kodukasse arvatakse maailmas elavat ligi 600 miljonit ehk rohkem kui kõiki teisi kaslasi kokku. Päeval kass peamiselt puhkab ja magab nagu teisedki kaslased, öösiti peab jahti - eks seda on kogenud nii mõnigi kassiomanik. Hiirte ja rottide püüdjana on inimesed peale kodukassi pidanud ka teisi kaslasi – näiteks taltsutatud aafrika metskasse ja jaguarundisid.