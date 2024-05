ILSE BLOGI | Mul pole häda midagi, minge ja võukige mujal!

Oma igapäevases töös Lemmiklooma toimetajana julgustan ja suunan inimesi alati väärkohtlemist märkama ja sellest teada andma. See on vähim, mida teha saame. Kui tung maailma parandada on eriti talitsematu, võiks seda rakendada näiteks vabatahtlikuna mõnes loomadega tegelevas MTÜs.

Kes vähegi näiteks Facebooki loomateemalistes gruppides ringi on vaadanud, on kindlasti ka märganud, milline tigedus neisse on kolinud. Eriline sõim tabab muidugi neid, kes on sunnitud oma looma mingil põhjusel ära andma. Siis läheb pilt silme ees mustaks, ent seda kiiremini hakkavad tööle näpud. Mitte, et looma kergekäelist loovutamist kuidagi õigustama peaks, aga need inimesed, kes teevad katse talle uus kodu leida, vähemalt üritavad. Vähemalt ei lähe need loomad merekooli või omapead metsa alla.