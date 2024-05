Ettevaatust! Sinu putukalõks tõmbab ligi hoopis kogukamaid tegelasi

Püünisesse kleepunud suuremad putukad on nahiku jaoks ahvatlev suutäis, kuid sinna võib kinni jääda ka tema enda õbluke keha. Habrast loomakest liimpüünisest lahti saada on aga keeruline.

Paiguta püünised okstega ümbritsetud paikadesse – nii on väiksem tõenäosus, et mõni nahkhiir või lind saaks otse püünisesse lennata.

On suur tõenäosus, et püünisesse takerdunud loom ei suuda end vigastamata liimisest paberist lahti võidelda. Kui mõni nahkhiir, tihane või muu väikeloom on kinni jäänud, ära ise teda sealt küljest lahti võtma hakka. Pigem anna juhtunust teada Häirekeskuse riigiinfo telefonil 𝟏𝟐𝟒𝟕. Metsloomade puudutamisel kasuta oma käte kaitseks kindaid.