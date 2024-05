SÜDANTLÕHESTAV VIDEO | Leinav ahviema kannab loomaaias mitmendat kuud süles surnud poega

„Meie loomaaia külastajad on nähtust šokis. Alles siis, kui selgitame, et hoiame šimpansiemal kogu aeg silma peal, suudavad nad seda mõista,“ lausus Bioparci loomaaia direktor Miguel Casares, kelle sõnul kaotas Natalia ühe oma järeltulijast ka mõni aasta varem ja seetõttu on ta pideva jälgimise all.