INTERVJUU | Linnuteadlane: varesed õpivad inimeste näod selgeks ja õpetavad ka sõbrad pahalastele peksa andma

Tartus inimesi hirmu all hoidev vares on korduvalt meediatähelepanu saanud, kuid ta pole ainus omasugune. Varesed ja kajakad võivad mõnikord olla üsna lühikese süütenööriga, rünnates neid, kes neile mingil põhjusel ei meeldi. Samuti suudab lind meelde jätta inimese, kellega on tal halb kogemus, selgitab Tartu ülikooli linnuökoloog Marko Mägi.