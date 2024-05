Heiki Valner avameelselt sõbra leinamisest: see lõi mälu nii sassi, et ei teadnud enam, kes ma olen!

Kas olete tähele pannud, et eakamad inimesed kipuvad ikka kas kevadel või sügisel meie hulgast lahkuma? See pole muidugi reegel, aga mingi kirjutamata teadmine justkui oleks, et pahatihti nii just läheb. Ja ikka minnakse kambakesi – üks teeb otsa lahti ja teised lähevad riburadapidi järele. Näikse, et sel kevadel tegid taolise salakokkuleppe ka eakad koerad, kelle päästmist aastate eest korraldasin, kirjutab Loomaveebis Heiki Valner, kes varakevadel kaotas ka oma pikaaegse sõbra.