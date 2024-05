SARVE TALU LOOMAD | Laamade kisa peale teeks ka hunt püksi, poegimist saavad nad edasi lükata

Õigupoolest sai loomaaed alguse alpakadest, ja kui veelgi ajas tagasi minna, siis meie pere koliski maale elama alpakade pärast. Oleme korduvalt püüdnud meenutada, kust see alpakavaimustus alguse sai, aga ei mäleta enam. Nii kahju! Igatahes on nad ülinunnud, usun, et vähesed inimesed vaidleksid vastu.