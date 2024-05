Kuulus meemi- ja krüptokoer suri täna perenaise embuses

Ühest koera pildist sai hiljem ka digitaalne kunstiteos, mis müüdi 4 miljoni dollari eest. See omakorda inspireeris Dogecoini, mille kaks tarkvarainseneri naljaga pooleks alustasid ja mis on nüüd 23 miljardi dollari suuruse turukapitalisatsiooniga kõige väärtuslikum krüptovaluuta. Dogecoini on toetanud hip-hopi staar Snoop Dogg ja Kissi bassimees Gene Simmons , kuid selle innukaim toetaja on miljardär Elon Musk .

Eelmise aasta novembris avati Sakura pargis 100 000 dollarit maksev, diivanil poseeriv Kabosu kuju, mida rahastas meemile pühendatud krüptoorganisatsioon Own The Doge. Koera omanik Atsuko Sato ja Own The Doge on samuti annetanud suuri summasid rahvusvahelistele heategevusorganisatsioonidele.