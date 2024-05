Elusad muruniidukid: seitse limusiini alustas Kõrkja saarel tööd

Kõrkja saarel on ka tänavu „tööl“ seitse limusiini ristandit, kes aitavad niitu kontrolli all hoida. Tegu on vana ja tuntud, ka Eestis teada tõuga. Limusiini tõug on ilmselt sama vana kui Euroopa. Need veised on kauni väljanägemisega ning toidu suhtes vähenõudlikud. Tõug pärineb Prantsusmaalt, kivisest ja mägisest piirkonnast, kus loomi peeti aastaringselt väljas, küllaltki karmis kliimas. Pirita kari koosneb kuuest punakaspruunist ja ühest tumepruunist karjaloomast.