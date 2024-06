Menumultikas seda ei paljasta: üks loomaliik vahetab sujuvalt sugu, kui selleks vajadus tekib

Algselt on kõik kalamaimud isased, kuid neil on võimalik muutuda emasteks, kui parve hierearhiline olukord seda nõuab. Klanni vanimast liikmest saab selle matriarh, kelle ülesandeks on muneda ning munade hapnikuvarustuse eest vastutavad kuni maimude ilmale tulekuni isased kalad.

Kuigi maimud on iseseisvad juba nädalavanustena, pole haruldane, et koos elab monogaamne paar - ema- ja isakala koos paari järeltulijaga. Juhul, kui emane kaob või hukkub, muutub isase hormonaalne tase ja temast saab emane.

Kui klounkalad sugu vahetavad, muutuvad isased oma parve juhtemasteks ja see muutus on pöördumatu. Teadlased järeldavad, et see asjaolu aitab kaasa liikide kohanemisele ja ellujäämisele ka kliimamuutuste olukorras.