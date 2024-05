Kodutuid ja väärkoheldud loomi toetav Käpakäik toimub tänavu kümnendat korda

Sadu loomasõpru kokku toov Käpakäigu rongkäik leiab aset juba kümnendat korda. „Käpakäiguga soovime näidata, et lemmikloomad on osa meie linnapildist ning kutsume üles märkama ja toetama abivajavaid loomi,“ selgitab ELS-i turundus- ja kommunikatsioonijuht Geit Karurahu .

Rongkäiguga oodatakse liituma kõiki, olgu siis koeraga või ilma. Oodatud on kõik sõbralikud koerad ja ka need, kes alles õpivad teistega suhtlema. Neile saavad omanikud siduda rihmale kollase lindi, mis annab märku, et koer ei soovi kontakti või on sõprade osas valiv.