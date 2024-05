Peaga vastu kuuriseina ja kael kõveraks! Vapper Donna asub täna kliinikus oma elu eest heitlema

Taksipreili Donna on üle elanud peksmise, vastu kuuri seina loopimise, auto alla jäämise ning kõige selle tagajärjel on tema kael kõver. Siiski ei kaotanud koer oma rõõmsat meelt ja nautis neli aastat koduloomaaias uut elu teiste kaaslaste seltsis, kuni tema esikäpad järsku halvatuks jäid. Kuigi taksidel on seljadiskihädad üpris tavalised, on Donna puhul alust arvata, et tema tervisemurede taga on julm minevik.