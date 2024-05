Tallinna loomaaed kutsub laupäeval lastekaitsepäevale

Lisaks põnevatele päevastele tegevustele saab loomaaeda uudistama tulla ka hilistel õhtutundidel. Väga põnev ja vilgas elu hakkab loomaaias pihta just siis, kui väravad on juba suletud ning külastajaid koju läinud. Millised loomad juba magavad ja kes on ärkvel? Millised hääli on kuulda ja milliseid loomi on näha ainult õhtuhämaruses?