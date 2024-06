Kas oled samu vigu teinud? Sõnad ja žestid, mis kassi pahandavad

Kassidega on keeruline ühist keelt leida ja sageli jääb meil puudu nendega suhtlemise oskusest. On aga üks häälik, mis kassi tähelepanu otsemaid teravdab ja teda häirib. See on s-täht. Nii et kui oled oma kiisut kutsunud „kiss-kiss“, oled tõenäoliselt tema vastu eksinud.

Suunamudija Alec Newman ütleb, et kasutab oma kassi tähelepanu püüdmiseks häälitsusi nagu „mah-mah“ või „brah-ah“, need tunduvad loomale rahustavalt mõjuvat.

Renwick lisab veel, et on ka teisi inimese jaoks tavalisi žeste, mida kass ei salli. Üks neist on näiteks kallistamine. Kui kiisu pärast sülle võtmist ja kallistamist kiirelt põgeneb, on ilmselge, et ta seda protseduuri ei nautinud. „Kassi ei tohi taga ajada, vaid alati oodata, et ta esimesena sinu poole tuleks,“ toonitab ta.