Metsloomade päästjad: emata loomapoja suvaliselt loodusesse laskmine on surmale määramine, mitte abi

Päite loomapargi kinnitusel jälgiti pärast vasika teistkordset metsa viimist tema liikumist droonide abil ja on põhjust loota, et ema ja poeg said uuesti kokku. „Sada protsenti seda garanteerida ei saa, et need on sama vasikas ja ema. Keskkonnaamet kinnitas, et otsus vasikas lihtsalt kuhugi viia tuli päästeameti enda initsiatiivil,“ kritiseeris abistamisprotsessi Eesti metsloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg.