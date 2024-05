Surev koer läks korda vaid ekskursioonile tulnud lastele? Hiiumaa tornivalvur leidis lõpu elusana mädanedes

Varateismeliste laste mällu jäi pilt Manfredi nimelisest koerast kummitama seda enam, et nad olid endi sõnul märku andnud ka kaasas olnud õpetajatele. Väidetavalt keelasid õpetajad neil teistele õpilastele nähtust rääkida ja ekskursioon liikus edasi. Õhtul ei andnud mõte surevast koerast lastele siiski rahu ja üks neist helistas Eestimaa loomakaitse liidu infotelefonile. Kahjuks jäi see telefonikõne hiljaks ja peatselt selgus, et Manfred oli juba surnud.

Kullamaa keskkooli direktor Kaidi Uueda kinnitas, et vahepealse paari päeva jooksul on koolis vesteldud kõigi ekskursioonil osalenutega ja juhtunut põhjalikult uuritud. „Tõepoolest, üks õpilastest andis ühele õpetajale teada, et külastatud kohas katusealuses on vana ja lamav koer. Õpetaja palus seepeale, et võõrast koera ei häiritaks, eesmärgiga tagada õpilaste turvalisus,“ selgitas ta, lisades et kumbki lastega kaasas olnud õpetajatest koera ise ei näinud ning õpetajatel puudus ka info, et koer on haige, piinleb ja vajab abi.