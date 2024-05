Hoiatustest ei piisanud! PTA võõrandas hoolimatult omanikult 12 tõukoera

Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna peaspetsialisti Carol Laurimaa sõnul võõrandas amet pea pooled koerad, sest loomadele ei võimaldatud vajalikku ravi. „Loomadel oli erinevaid tervisehädasid, mida omanik vaatamata ettekirjutustele ei täitnud, vaid jättis loomad ravita. Seetõttu otsustati loomad võõrandada, et tagada neile vajalik ravi. Koerte silmad olid haiged ning karv pulstunud, kuivõrd õues on väga palav, siis antud tõug vajab erilist hooldamist, et karvaalune nahk hauduma ei läheks,“ selgitas Laurimaa.