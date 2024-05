Aega ainult mõni tund! Kaheksandalt korruselt alla kukkunud ukraina kasspõgenikku ähvardab eutanaasia

„Enne kiisu opile ei pääse, kui me pole täis summat kokku kogunud,“ teatab Cats Help ühismeedias ja tunnistab: „Kahjuks on ajad nii rasked, et praktiliselt ükski meie abipalve ei too nii piisavalt sisse, et osagi kassi peale kulunud summadest katta, rääkimata et saaks arved täielikult makstud. Oleme ise jälle teel sinna, et järjest panevad kliinikud uksi meie nina ees kinni, seega me ei saa enda kanda võtta selle kiisu arvete tasumist. Ainus võimalus teda abistada on hetkel heade toetajate kätes ja ühe päevaga on vaja kogu raha kokku koguda.“