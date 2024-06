SARVE TALU LOOMAD | Tõnis ja Liina end kitsedeks ei pea, nemad teevad hoopis seatempe

Angoorakitsed on villaloomad, mis kitse puhul võib tunduda üllatav. Angoorakitsedelt saadavat villa nimetatakse mohääriks. Angoorakitsed on algselt pärit Himaalaja nõlvadelt Tiibetis , kust nad hiljem levisid Türki.

Angoorakitse vill on siidisem, pehmem ja läikivam, kui lambavill. Mohäärikiud on kallis ja raskesti kättesaadav, sellest valmistatud esemed on luksuslikud ja hinnalised.