Kas saad aidata? Kahtlane laik Viktori turjal tuli kahtluste hajutamiseks karvadest paljaks ajada

Kassipoiss Viktor saabus Pesaleidjasse alles hiljuti. Varjupaiga töötajad on ajapikku selgeks saanud, et kõigilt uutelt kiisudelt tuleb võimalikult kiiresti vereproovid võtta teadmaks, millises seisukorras nende tervis on. Mida rutem kõikvõimalikele probleemidele jälile jõutakse, seda suurem on võimalus, et loom saab õigeaegselt vajalikku ravi.