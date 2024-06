Niisama väljanäitusele viia ei tohi! PTA-d tuleb teavitada üritustest, kus näidatakse loomi

Oluline on, et taolistel üritustel näidatavad loomad oleksid terved, nõuetekohaselt vaktsineeritud ning looma tavapärased käitumisharjumused ja eluviis võimaldavad temaga sellistel üritustel osaleda. „Kuna loomadega seonduvad üritused on tihti kogupereüritused, siis on oluline, et ürituste vältel oleks loomale tagatud võimalikult loomuomane keskkond, et külastajatel ei tekiks vale arusaama looma vajadustest. Looma ei tohi sundida tema jaoks ülemäärastele pingutustele, mis võib tuua kaasa loomale kannatusi,“ rõhutas Laurimaa.