Omanik leinas vale lemmikut! Hukkunuks peetud ja maha maetud kass ilmus välja hoopis ootamatus kohas

Tartu kassikaitse vaatevälja sattus kass nimega Mimoos. Õige pea jäi kiisu silma ühele toredale perele, kes looma endale uueks pereliikmeks võtta otsustas.

„Pereisa rääkis töökaaslasele, et võtsid kassi, kes on pärit selle sama töökaaslase kodukandist. Näitas veel pilti ka - ja oh imet, töökaaslane tundis pildilt ära oma kadunud kassi. Tuli välja, et Mimoos oli kaduma läinud ja kodu lähedalt oli leitud sarnane kass, kes oli kahjuks auto alla jäänud. Pere lõpetas muidugi kassi otsingud ja mattis kurbusega oma lemmiku maha, aga rõõm oli suur, kui tuli välja, et nende kiisu Mimoos on hoopis ringreisil käinud ja temaga on kõik korras. Kassike elas oma elu parimat elu töökaaslase juures,“ kirjeldasid kassikaitsjad.

Kassikaitsel on loomapidajatele üleskutse: „palun, kallis loomaomanik, lase oma kass kiipida ja kindlasti lase kiip registreerida. Meile satub aeg-ajalt kasse, kellel on kiip, aga registrisse kantud ei ole ning me ei saa omanikuga ühendust võtta. Lisaks, kui sul muutub telefoninumber või loom vahetab kodu, siis palun uuenda andmeid ka registris. Nii saad kindel olla, et kui keegi su lemmiku leiab, saab kiipi kontrollides sinuga ühendust võtta.“

Nad teavad omadest kogemustest, et vahepeal võib juhtuda, et kliinikus paigaldatud kiip tuleb välja. „Me oleme mõnel kassil kiipi otsinud viis minutit. Mõnel saab seda ainult narkoosi all leida, kui muude protseduuridega peab narkoosi alla panema. Loodetavasti teised varjupaigad vaatavad samuti põhjalikult kassi üle,“ selgitas Tartu kassikaitse. „Seega oleks hea kliinikus käies alati arstil paluda kiipi kontrollida. Hea aeg selleks on vaktsineerimas käies. Muidugi võib kiipi ka niisama kontrollimas käia.“