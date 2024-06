Kui räägime jahist, siis on kaks peamist teemat: populatsiooni kontroll ja meelelahutuslik jaht. Viimasest jahimehed eriti rääkida ei taha, sest seda on raske õigustada.

Mitmed riigid on astunud samme, et lõpetada meelelahutuslik jaht. Näiteks Belgia keelustas 2023. aastal kaitsealuste liikide jahitrofeede impordi, et kaitsta loomi nagu jõehobu, lõuna valge ninasarvik, Aafrika savannielevant, lõvi, jääkaru ja argali lammas, keda tapetakse hobispordi eesmärgil.