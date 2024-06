VIDEO | 1100 kilo puhast ilu! Lehmade Miss Universum maksab rekordilised 4 miljonit dollarit

Brasiilia on maailma suurim veiselihatootja ja -eksportija ning ehkki kliimaaktivistid peavad veisekasvatust oluliseks ohuks nii kasvuhoonegaaside tekkimisel kui Amazonase vihmametsade hävimisel, moodustab see märkimisväärse osa Brasiilia majandusest.

Viatina-19 on seega aastatepikkuse aretuse tulemus. Temasuguseid müüakse oksjonil nii kõrge hinnaga, et mõnikord on talupidajad sunnitud veise mitme peale soetama. Lisaks korraldatakse veistele suurejoonelisi konkursse. Võitjaloomadelt eemaldatakse muna- ja seemnerakud, et nende abil hiljem tiinestada surrogaatlehmad.