Võtsin lemmiklooma, kas nüüd on puhkusel kriips peal? Nõuandeid jagab loomaarst

Maale vanaema juurde tuleb lemmik muidugi kaasa. Eriti kui pool peret seal vaat et terve suve veedab. Suvilas meeldib neile ju samuti.

Koeraga matkamist võib piirata koera tõug. Mõni ei suuda inimesega sammu pidada või on ohustatud palavuse poolt. Mõnda kohta ei lubata koertega või oleks koeral seal ebamugav või häiriks ta teisi puhkajaid.

Reisimine on üks osa meie elust, mis annab meile positiivseid emotsioone ja kogemusi. Mida rohkem ette valmistunud me oleme, seda kergem on ootamatustega reisil olles toime tulla.

Lemmikloomaomanikud peavad reisi natuke rohkem planeerima. Enamik kassidest jääb meelsasti koju, kui vaid leidub hea naaber või lähedal elav tuttav/sugulane, kes käib liivakasti koristamas, vett ja toitu lisamas. Ka õuekoera saab tuttava inimese hooleks jätta. Aga ülejäänud? Võtta kaasa või viia hotelli?

Tänapäeval on lemmikloomad täisväärtuslikud pereliikmed, aina enam otsustavad lemmikloomade omanikud reisile minnes võtta kaasa ka oma neljajalgse sõbra.

Mida peaks arvestama lemmikloomaga reisides?

1. Planeerimine

Kodus võiks teha eeltööd, kas reisi sihtkohas on lemmikloomasõbralike majutusasutusi ning kindlasti uurida „lisatasu“ kohta lemmiklooma ööbimise eest. Tasub lugeda ka majutusasutuse kohta kirjutatud arvustusi lemmikloomade osas. On hotelle, kuhu lemmikud on väga oodatud- hotelli saabudes ootab toas magamisase, maiused, söögi- ja joogikausid.

Välismaale reisides tuleks varakult üle vaadata antud riigi nõuded, mis kehtivad riiki sisenemisel lemmikuga, et ei tuleks halva üllatusena, et lemmiklooma ei saagi kaasa võtta, sest vajalikud vaktsiinid on tegemata. Lennureisi korral peaks kindlasti uurima, mis nõuded valitud lennufirma lemmikloomadele on seadnud.

2. Loomaarsti visiit

See on enamasti vajalik, kui minnakse lennukiga reisima. Lennufirmad on kehtestanud erinevad nõuded, neile tasub kindlasti tähelepanu pöörata. Sageli nõutakse teatud päevad enne reisi loomaarsti tõendust, et lemmik on terve.