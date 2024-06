Lõuna-Eesti lemmikloomad saavad nädalalõpul tasuta marutaudivaktsiini

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) loomatervise ja -heaolu osakonna nõuniku Maarja Kristiani sõnul toimus viimane vaktsineerimise kampaania Kagu-Eestis kaks aastat tagasi. „2022. aastal vakstineeriti kolmes maakonnas pea 1000 lemmikut. See näitab selgelt, et inimesed on vastutustundlikud ja tajuvad marutaudi ohtlikust ning vaktsineerimise vajalikkust,“ selgitas Kristian.

Koeri ja kasse tuleb vaktsineerida marutaudi vastu vähemalt iga kahe aasta tagant. Selle eest, et lemmikloomal oleks toiming regulaarselt tehtud, vastutab loomaomanik. Vaktsineerimine on vajalik selleks, et haigust ennetada ning et see ei leviks loomade hulgas ja neilt edasi inimesele. Marutaudi ei ole võimalik ravida ja haigustunnuste väljakujunemisel lõppeb see igal juhul surmaga nii loomade kui ka inimese puhul. Vaktsineerimisega on võimalik marutaudi ära hoida.