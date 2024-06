TAHAKS KOJU | Tahmaninast ponks poiss Toco hoiab end ilmaeluga kursis

Noor Toco on isane kass, kes sai täiskasvanuks kodutuna ning seetõttu on ka üpris iseseisev ja isemajandav. Ta on mõnus pontsakas triibik, kelle ninake tundub veits tahmane, aga tegelikult on ta igati puhas ja ponks poiss.

Iseloomult on ta pigem rahulik, aga piisavalt uudishimulik, et end ilmaeluga kursis hoida. Toco klapib teiste kassidega hästi, kuid inimestega on esialgu pisut ettevaatlik. Ega tal ju kuigi palju kogemusi inimestega seltsimisest veel polegi. Seetõttu tahab ta kindel olla, et teistel on tema suhtes sama head kavatsused ja sõbralik suhtumine nagu temal teiste suhtes.

Toco sobiks hästi perre, kus lapsed on juba suureks kasvanud või kus lihtsalt ei ole selliseid sabatirijaid või lärmitsejaid. Siis on ta rahul, nurrub koduselt ja mõnusasti ning on viisakas ja seltskondlik.

Kui soovid Tocoga Varjupaikade MTÜ Läänemaa varjupaigas tutvuda, siis täida esmalt sooviavaldus kassi profiilil vajutades „Paku kodu“