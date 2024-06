Pariisi olümpiale sõidab Eestist ka neljajalgsete esindus

Meeskonnas on kolm pommikoera - kaks päästeametist ja üks sõjaväepolitseist , lisaks koerajuhid. Autodega asutakse teele juulikuus ning kodumaale pöördutakse tagasi augustis. „Kõik Eestis tegutsevad pommikoerad on väga kõrgel tasemel ja see tegi valiku keeruliseks. Valikul sai määravaks koerajuht,“ ütles Põhja pommigrupi juht Raido Taalmann.

Ta lisas, et koerte peamine missioon on turvalisuse tagamine: „Millised on objektid, kus eesti koerad tööle hakkavad ja milline on töögraafik, selgub kohapeal. Eesti meeskond töötab koos ja kindlasti teeme koostööd ka teiste riikidega.“