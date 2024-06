Eesti kurikuulsaima kutsikavabriku viimased päevad: lõpuks võõrandati mitukümmend piinatud ja mädanevat koera

Loomakaitse liidul on põhjust viimases väites kahelda. Irina Dostojevskaja on neile teada-tuntud koerapidaja juba aastast 2017, kui naine veel Tartus Veeriku tänava korteris koertekarja pidas ja naabrid kohutava haisu üle kaebasid. Juba siis anti info edasi ka PTAle, kes koerapidajale toona ettekirjutuse tegi. „Talle anti kolm nädalat aega, et tingimusi parandada. Selle kolme nädalaga jõudis ta endale uue elamispinna leida ja ära kolida,“ meenutab Kristi Metsa saaga algust.