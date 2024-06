Said koeralt hammustada? Kiirabiarst õpetab, millal peaks kindlasti arsti poole pöörduma

ITK erakorralise meditsiini keskuse juhi Kristiina Mäemetsa sõnul on eriti kriitilist reageerimist nõudvad koerahammustused sellised, kus traumast on järel suur lahtine haav. „Sellist suurt haava on vaja kiiresti puhastada, õmmelda ja alustada antibiootikumikuuri. Kui ise ei ole võimalik koheselt haiglasse pöörduda, tasub sellises olukorras endale või vigasaanule kutsuda kiirabi.“